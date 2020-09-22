İzmir’de 5 yaşındaki çocuk, balkondan düşüp hayatını kaybetti

İkinci kattaki evlerinin balkonunda aşağıya düşen 5 yaşındaki çocuğun kalbi, 12 gün dayanabildi.

İzmir’in Torbalı ilçesine bağlı Yemişlik Mahallesi’nde 2’inci kattaki evlerinin balkonunda bulunan Berkin Katreş (5), henüz belirlenemeyen sebepten dolayı balkonda aşağıya düştü.

Durumu gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine, olay yerine 112 Acil Servis ekibi sevk edildi.

12 GÜN DAYANABİLDİ

Ambulansa alınan küçük çocuk ilk olarak, Torbalı Devlet Hastanesi’ne ve ardından da Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı.

Hastanede tedavisi devam eden Katreş, son olarak Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi.

9 Eylül tarihinde balkondan düşen 5 yaşındaki çocuk, 12 günün ardından yaşam mücadelesini kaybetti.

OTOPSİ YAPILACAK

Öte yandan Katreş'in cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.