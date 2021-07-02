İzmir'de 5 yaşındaki çocuk, yem karma makinesinde ölü bulundu

Makineye kapılarak hayatını kaybeden kız çocuğunun cansız bedeni parçalar halinde bulunurken, olay yerinde bulunan dede gözaltına alındı.

İzmir Tire’de bir .iftlikte bakıcı olarak çalışan M.T., sabah saatlerinde hayvanları beslemek için içinde silaj bulunan yem karma makinesini çalıştırdı ve hayvanları yemlemeye başladı.

Bu esnada yem karma makinesinden parçalar çıktığını fark eden M.T. makineyi durdurdu.

CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Makinenin içinde hayatını kaybedenin, M.T.’nin 5 yaşındaki torunu Zeynep Kumsal Yılmaz olduğu tespit edildi.

Vücut bütünlüğü kaybolmuş şekilde bulunan çocuğun cesedi İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

DEDE GÖZALTINDA

Olay yerinde bulunan dedesi gözaltına alınırken, talihsiz çocuğun makinenin içine nasıl girdiği ve olayın nasıl gerçekleştiğine dair, jandarma ve savcılık detaylı soruşturma başlattı.