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    İzmir'de 5 yaşındaki çocuk, yem karma makinesinde ölü bulundu

    Makineye kapılarak hayatını kaybeden kız çocuğunun cansız bedeni parçalar halinde bulunurken, olay yerinde bulunan dede gözaltına alındı.
    • AA
    • 02.07.2021 - 15:32
    • Güncelleme : 02.07.2021 - 15:34
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    İzmir'de 5 yaşındaki çocuk, yem karma makinesinde ölü bulundu

    İzmir Tire’de bir .iftlikte bakıcı olarak çalışan M.T., sabah saatlerinde hayvanları beslemek için içinde silaj bulunan yem karma makinesini çalıştırdı ve hayvanları yemlemeye başladı.

    Bu esnada yem karma makinesinden parçalar çıktığını fark eden M.T. makineyi durdurdu.

    CANSIZ BEDENİ BULUNDU

    Makinenin içinde hayatını kaybedenin, M.T.’nin 5 yaşındaki torunu Zeynep Kumsal Yılmaz olduğu tespit edildi.

    Vücut bütünlüğü kaybolmuş şekilde bulunan çocuğun cesedi İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

    İzmir de 5 yaşındaki çocuk, yem karma makinesinde ölü bulundu #1

    DEDE GÖZALTINDA

    Olay yerinde bulunan dedesi gözaltına alınırken, talihsiz çocuğun makinenin içine nasıl girdiği ve olayın nasıl gerçekleştiğine dair, jandarma ve savcılık detaylı soruşturma başlattı.

    İzmir de 5 yaşındaki çocuk, yem karma makinesinde ölü bulundu #2

    İzmir de 5 yaşındaki çocuk, yem karma makinesinde ölü bulundu #3

    İzmir de 5 yaşındaki çocuk, yem karma makinesinde ölü bulundu #4

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