Eski eşi Özben Ö.'yü takip edip, yaşadığı apartmanın önüne gelerek, ölüm tehdidinde bulunan saldırgan tutuklandı.

İzmir'in Bayraklı ilçesine bağlı Osmangazi Mahallesi'nde yaşayan 2 çocuk annesi Özben Ö., 5 yıl önce boşandığı Fatih Pirepol tarafından evine kadar takip edildi.

ÖLÜMLE TEHDİT ETTİ

Apartmanın önünde eski eşine tehditler savurup, birinci kattaki eve zarar veren Pirepol, yanında getirdiği bıçak ile 14 yıllık eski eşi Özben Ö.'yü öldürmekle tehdit etti.

Özben Ö. ise kendisi ve 2 çocuğunu başkaya bir odaya kilitledi.

İzmir'de 5 yıl önce boşandığı eski eşini bıçakla tehdit etti ViDEO

SALDIRGAN GÖZALTINA ALINDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen Bayraklı Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, Pirepol'u etkisiz hale getirerek gözaltına aldı.

TUTUKLANDI

Gözaltına alınan Pirepol, polisteki işlemlerinin ardından 'silahla tehdit' suçundan adliyeye sevk edilerek tutuklandı.

"SENİ LİME LİME DOĞRAYACAĞIM"

Öte yandan, yaşanan olayın görüntüleri ortaya çıktı.

Bir mahalle sakini tarafından cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde, Fatih Pirepol'un küfürler savurup, birinci kattaki evin perdelerini söktüğü ve "Seni lime lime doğrayacağım. Senin yüzünden uyuşturucu bağımlısı oldum" diye bağırdığı duyuldu.