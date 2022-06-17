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    İzmir'de, 53 kaçak göçmen yakalandı

    Yunanistan tarafına geçmeye çalıştıkları belirlenen, farklı ülkelerden 53 kaçak göçmen yakalandı. Organizatör olduğu belirlenen A.K., sevk edildiği adliyede tutuklandı.
    • 17.06.2022 - 12:41
    • Güncelleme : 17.06.2022 - 13:30
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    İzmir'de, 53 kaçak göçmen yakalandı

    İzmir’in Seferihisar ilçesine bağlı Atatürk Mahallesi sahil hattında devriye görevi yürüten İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bölgede kalabalık bir grubun olduğunu fark etti.

    Şahısların yasa dışı yollarla Yunanistan tarafında geçmeye çalıştıkları belirlendi. DHA’nın haberine göre; 13'ü Eritre, 13'ü Liberya, 25'i Yemen, 1'i Cibuti ve 1'i Somali uyruklu toplam 53 kaçak göçmen yakalandı.

    Olayda kullanılan 1 adet bot ve 1 bot motoruna el konuldu.

    1 organizatör tutuklandı

    Organizatörü olduğu tespit edilen A.K. isimli zanlı ise gözaltına alındı. A.K., işlemleri sonrası sevk edildiği adliyede tutuklandı.

    Yakalanan kaçak göçmenler, temel ihtiyaçlarının karşılanmasının ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

    İzmir'de, 53 kaçak göçmen yakalandı ViDEO

    İzmir de, 53 kaçak göçmen yakalandı #1

    İzmir de, 53 kaçak göçmen yakalandı #2


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