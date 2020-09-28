İzmir'de 5'inci kattan aşağı düşen Ceylin hayatını kaybetti

Annesiyle beraber misafirliğe gittiği evin balkonunda sandalyenin üzerine çıkmaya çalışırken aşağı düşen 1.5 yaşındaki Ceylin, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İzmir'in Torbalı ilçesinde annesi ile birlikte misafirliğe giden 1.5 yaşındaki Ceylin iddiaya göre, balkon kenarında bulunan sandalyenin üzerine çıkarken, dengesini kaybedip 5'inci kattan aşağı düştü.

YOLDAN GEÇEN HEMŞİRE MÜDAHALE ETTİ

Ağır yaralanan minik Ceylin'e ilk müdahaleyi yoldan geçen bir hemşire yaptı.

Yerde hareketsiz ve kanlar içerisinde yatan bebeğe defalarca kalp masajı yapan hemşire, yoldan geçen bir sürücünün yardımı ile yaralı Ceylin'i Torbalı Devlet Hastanesi'ne götürdü.

KURTARILAMADI

Durumu kritik olan Ceylin, daha sonra Dokuz Eylül Hastanesi'ne sevk edildi. Ceylin bebek, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.