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    İzmir'de 5'inci kattan aşağı düşen Ceylin hayatını kaybetti

    Annesiyle beraber misafirliğe gittiği evin balkonunda sandalyenin üzerine çıkmaya çalışırken aşağı düşen 1.5 yaşındaki Ceylin, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
    • İHA
    • 28.09.2020 - 13:25
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    İzmir'de 5'inci kattan aşağı düşen Ceylin hayatını kaybetti

    İzmir'in Torbalı ilçesinde annesi ile birlikte misafirliğe giden 1.5 yaşındaki Ceylin iddiaya göre, balkon kenarında bulunan sandalyenin üzerine çıkarken, dengesini kaybedip 5'inci kattan aşağı düştü.

    YOLDAN GEÇEN HEMŞİRE MÜDAHALE ETTİ

    Ağır yaralanan minik Ceylin'e ilk müdahaleyi yoldan geçen bir hemşire yaptı.

    Yerde hareketsiz ve kanlar içerisinde yatan bebeğe defalarca kalp masajı yapan hemşire, yoldan geçen bir sürücünün yardımı ile yaralı Ceylin'i Torbalı Devlet Hastanesi'ne götürdü.

    KURTARILAMADI

    Durumu kritik olan Ceylin, daha sonra Dokuz Eylül Hastanesi'ne sevk edildi. Ceylin bebek, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

    Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    İzmir de 5 inci kattan aşağı düşen Ceylin hayatını kaybetti #1

    İzmir de 5 inci kattan aşağı düşen Ceylin hayatını kaybetti #2

    İzmir de 5 inci kattan aşağı düşen Ceylin hayatını kaybetti #3

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