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    İzmir'de 6 aylık eşinin kapı arkasından vurduğu kadın can verdi

    Bornova ilçesinde ayrılmak istediği eşi kapısına dayanan kadın, dışarıya çıkmadı. Öfkeli şahıs, kapının ardından yağdırdığı kurşunlarla genç kadını katletti.
    • 27.05.2022 - 16:31
    • Güncelleme : 27.05.2022 - 16:59
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    İzmir'de 6 aylık eşinin kapı arkasından vurduğu kadın can verdi

    İzmir'in Bornova ilçesinde bulunan 20 katlı sitenin 14'üncü katında dehşet yaşandı.

    Nuh Şayla isimli şahıs, bir süredir şiddetli geçimsizlik yaşadığı eşi Rojda Şayla'nın (43) oturduğu siteye geldi.

    Kapının ardından kurşun yağdırdı

    Rojda Şayla'nın dairesinin kapısına gelen şüpheli, eşinin kapıyı açmaması üzerine tabanca ile art arda ateş etti. Bu sırada kapının arkasında bulunan kadın vuruldu.

    Şüpheli suç aletini olay yerinde bırakıp kaçarken, silah sesini duyanlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

    İzmir de 6 aylık eşinin kapı arkasından vurduğu kadın can verdi #1

    Olay sırasında can verdiği belirlendi

    İhbarla olay yerine gelen polis ekipleri, kapıdaki mermi izlerini görünce daireye girdi. Polisin yaptığı kontrolde, Rojda Şayla'yı kapının ardında kanlar içerisinde ve hareketsiz şekilde yatarken bulundu.

    Sağlık ekipleri yaptığı kontrolde, Rojda Şayla'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Kadının cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

    Saldırgan gözaltında

    Öte yandan, Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, cinayet şüphelisi Nuh Şayla'yı bugün saat 10.30 sıralarında yakalayarak gözaltına aldı.

    İzmir de 6 aylık eşinin kapı arkasından vurduğu kadın can verdi #2

    1,5 aydır ayrı yaşadıkları ortaya çıktı

    İlk eşinden 20 yaşında bir çocuğu olan Rojda Şayla'nın Nuh Şayal ile yaklaşık 6 ay önce evlendiği öğrenildi. Rojda Şayla'nın bir süre sonra aralarında başlayan şiddetli geçimsizlik nedeniyle Nuh Şayla'dan boşanmak istediği ve yaklaşık 1,5 aydır ayrı yaşadığı belirtildi.

    Eşi için uzaklaştırma kararı çıkardığı belirlendi

    Olay sırasında, kadının oğlu B.B.'nin dışarıda olduğu kaydedilirken, eşi Nuh Şayla hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı ortaya çıktı.

    Genç kadın Antalya'da defnedilecek

    Kadının cenazesi, Adli Tıp morgundan yakınları tarafından teslim alındı. Rojda Şayla'nın cenazesi, defnedilmek üzere memleketi Antalya'ya gönderildi.

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