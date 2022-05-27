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- İzmir'de 6 aylık eşinin kapı arkasından vurduğu kadın can verdi
İzmir'de 6 aylık eşinin kapı arkasından vurduğu kadın can verdi
- 27.05.2022 - 16:31
- Güncelleme : 27.05.2022 - 16:59
İzmir'in Bornova ilçesinde bulunan 20 katlı sitenin 14'üncü katında dehşet yaşandı.
Nuh Şayla isimli şahıs, bir süredir şiddetli geçimsizlik yaşadığı eşi Rojda Şayla'nın (43) oturduğu siteye geldi.
Kapının ardından kurşun yağdırdı
Rojda Şayla'nın dairesinin kapısına gelen şüpheli, eşinin kapıyı açmaması üzerine tabanca ile art arda ateş etti. Bu sırada kapının arkasında bulunan kadın vuruldu.
Şüpheli suç aletini olay yerinde bırakıp kaçarken, silah sesini duyanlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Olay sırasında can verdiği belirlendi
İhbarla olay yerine gelen polis ekipleri, kapıdaki mermi izlerini görünce daireye girdi. Polisin yaptığı kontrolde, Rojda Şayla'yı kapının ardında kanlar içerisinde ve hareketsiz şekilde yatarken bulundu.
Sağlık ekipleri yaptığı kontrolde, Rojda Şayla'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Kadının cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Saldırgan gözaltında
Öte yandan, Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, cinayet şüphelisi Nuh Şayla'yı bugün saat 10.30 sıralarında yakalayarak gözaltına aldı.
1,5 aydır ayrı yaşadıkları ortaya çıktı
İlk eşinden 20 yaşında bir çocuğu olan Rojda Şayla'nın Nuh Şayal ile yaklaşık 6 ay önce evlendiği öğrenildi. Rojda Şayla'nın bir süre sonra aralarında başlayan şiddetli geçimsizlik nedeniyle Nuh Şayla'dan boşanmak istediği ve yaklaşık 1,5 aydır ayrı yaşadığı belirtildi.
Eşi için uzaklaştırma kararı çıkardığı belirlendi
Olay sırasında, kadının oğlu B.B.'nin dışarıda olduğu kaydedilirken, eşi Nuh Şayla hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı ortaya çıktı.
Genç kadın Antalya'da defnedilecek
Kadının cenazesi, Adli Tıp morgundan yakınları tarafından teslim alındı. Rojda Şayla'nın cenazesi, defnedilmek üzere memleketi Antalya'ya gönderildi.