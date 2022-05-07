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    İzmir’de 60 göçmene para cezası

    Çeşme ve Urla ilçelerinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonlarda yakalanan 68 kaçak göçmenden 60'ına, 387 bin 840 lira ceza kesildi.
    • 07.05.2022 - 10:51
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    İzmir’de 60 göçmene para cezası

    İzmir İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ve ilçe jandarma ekipleri, insansız hava aracı (İHA) ile göçmen avına çıktı.

    Ekipler, önceki gün Çeşme açıklarındaki botta kaçak göçmenler olduğunu tespit etti.

    Hepsi İHA ile tespit edilip, yakalandı

    Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleriyle düzenlenen operasyonda 25 Liberya, 9 Yemen ve 3 Eritre uyruklu toplam 37 kaçak göçmen yakalandı.

    Dün de Urla ilçesinin Yağcılar Mahallesi'ndeki ormanda İHA ile tespit edilen 31 Yemen uyruklu kaçak göçmen yakalandı.

    İzmir’de 60 göçmene para cezası #1

    60’ına para cezası kesildi

    Operasyonlarda yakalanan toplam 68 kaçak göçmenden 60'ına 'yasa dışı giriş- bulunma' nedeniyle toplam 387 bin 840 lira para cezası kesildi.

    DHA'nın haberine göre kaçak göçmenler, işlemleri tamamlandıktan sonra Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

    İzmir’de 60 göçmene para cezası #2

    İzmir’de 60 göçmene para cezası #3

    İzmir’de 60 göçmene para cezası #4


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