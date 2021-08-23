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İzmir’de 7 şahıs, kaçakçılık operasyonunda yakalandı

İzmir’de 7 şahıs, kaçakçılık operasyonunda yakalandı

Polis ekipleri tarafından yapılan kaçakçılık operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alınırken, ele geçirilen cinsel içerikli haplara da el konuldu.