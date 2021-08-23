- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- İzmir’de 7 şahıs, kaçakçılık operasyonunda yakalandı
İzmir’de 7 şahıs, kaçakçılık operasyonunda yakalandı
Polis ekipleri tarafından yapılan kaçakçılık operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alınırken, ele geçirilen cinsel içerikli haplara da el konuldu.
- DHA
- 23.08.2021 - 17:37
İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, 16-22 Ağustos tarihleri arasında kent genelinde 7 ayrı operasyon düzenledi.
Önceden belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda, 62 litre sahte içki, 71,5 litre etil alkol, sahte içki yapımında kullanılan 570 ayrı malzeme bulundu.
CİNSEL İÇERİKLİ HAP ELE GEÇİRİLDİ
Aynı zamanda ekipler tarafından 16,5 litre içki aroması, 3 bin litre katkılı kaçak akaryakıt, 3 bin 535 adet muhtelif eşya ve 13 bin 800 adet cinsel içerikli hap ele geçirildi.
7 KİŞİ HAKKINDA İŞLEM BAŞLATILDI
Operasyon kapsamında gözaltına alınan 7 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.