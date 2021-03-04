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- İzmir'de 70 küçükbaş hayvanı çalanlar yakalandı
İzmir'de 70 küçükbaş hayvanı çalanlar yakalandı
2 şüphelinin 70 küçükbaş hayvanı çalmasının ardından JASAT tarafından başlatılan operasyonla 33 gün içerisinde şüpheliler bulundu.
- DHA
- 04.03.2021 - 09:59
İzmir'in Torbalı ilçesi kırsal Dirmil Mahallesi'ndeki bir ahırdan 27 Ocak günü, 70 koyun çalındı.
İzmir İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, hırsızlığın ardından başlattığı çalışmada şüphelilerin H.A. ve M.A. olduğunu saptadı.
HAYVANLAR SAHİBİNE VERİLDİ
2 şüpheli 1 Mart günü adreslerine düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalandı. Çalınan hayvanlar da bulunarak, sahibine teslim edildi
SUÇ KAYITLARI ORTAYA ÇIKTI
Şüphelilerden M.A.'nın hayvan hırsızlığı, göçmen kaçakçılığı, uyuşturucu ticareti, hırsızlık malını satın almak suçlarından toplam 11 kaydı, H.A.'nın da benzer suçlardan 8 sabıkası bulunduğu belirlendi.
BİRİ TUTUKLANDI
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.A. tutuklandı, H.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.