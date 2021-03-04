Euro
8.9768
-0.11%
Dolar
7.4364
-0.12%
Altın
410.97
0.1%
Borsa
1.525
-0.42%
Bitcoin
375.097
3.17%
EXEN Coin
16.53
-0.72%
5ºC
İstanbul
Güneşli 5 C

    İzmir'de 70 küçükbaş hayvanı çalanlar yakalandı

    2 şüphelinin 70 küçükbaş hayvanı çalmasının ardından JASAT tarafından başlatılan operasyonla 33 gün içerisinde şüpheliler bulundu.
    • DHA
    • 04.03.2021 - 09:59
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    İzmir'de 70 küçükbaş hayvanı çalanlar yakalandı

    İzmir'in Torbalı ilçesi kırsal Dirmil Mahallesi'ndeki bir ahırdan 27 Ocak günü, 70 koyun çalındı.

    İzmir İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, hırsızlığın ardından başlattığı çalışmada şüphelilerin H.A. ve M.A. olduğunu saptadı.

    HAYVANLAR SAHİBİNE VERİLDİ

    2 şüpheli 1 Mart  günü adreslerine düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalandı. Çalınan hayvanlar da bulunarak, sahibine teslim edildi

    SUÇ KAYITLARI ORTAYA ÇIKTI

    Şüphelilerden M.A.'nın hayvan hırsızlığı, göçmen kaçakçılığı, uyuşturucu ticareti, hırsızlık malını satın almak suçlarından toplam 11 kaydı, H.A.'nın da benzer suçlardan 8 sabıkası bulunduğu belirlendi.

    BİRİ TUTUKLANDI

    Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.A. tutuklandı, H.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

    İzmir de 70 küçükbaş hayvanı çalanlar yakalandı #1

    İzmir de 70 küçükbaş hayvanı çalanlar yakalandı #2

    İzmir de 70 küçükbaş hayvanı çalanlar yakalandı #3

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir