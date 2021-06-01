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    İzmir'de 74 sığınmacı kurtarıldı

    Çeşme açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 74 sığınmacı kurtarıldı.
    • AA
    • 01.06.2021 - 04:51
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    İzmir'de 74 sığınmacı kurtarıldı

    İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında iki lastik botta bir grup sığınmacı olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı bot yönlendirildi.

    TOPLAM 74 KİŞİ KARAYA ÇIKARILDI

    Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itildiği belirlenen lastik botlardaki 42 kişi kurtarıldı.

    Öte yandan ilçe açıklarında aynı unsurlarca geri itilen can salı içerisindeki 32 sığınmacı da Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince karaya çıkarıldı.

    Söz konusu sığınmacılar işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

    İzmir de 74 sığınmacı kurtarıldı #1

    İzmir de 74 sığınmacı kurtarıldı #2

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