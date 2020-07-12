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Evine gelerek tartıştığı kişi tarafından pompalı tüfekle vurulan yaşlı kadın, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

İzmir'in Buca ilçesine bağlı Mustafa Kemal Mahallesi'nde yaşayan 74 yaşındaki Hatice Sevinç evine gelen bir şahıs ile bir süre tartıştı.

İkili arasında büyüyen tartışma sonucu kimliği belirsiz şüpheli, yanında getirdiği pompalı tüfek ile Sevinç’e ateş açtı.

YAŞLI KADIN HAYATINI KAYBETTİ

Şüpheli olay yerinden kaçarken olay sırasında evde bulunan Sevinç'in oğlu, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Sevinç'i, Buca Seyfi Demirsoy Hastanesi’ne kaldırdı.

Burada tedaviye alınan yaşlı kadın, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İzmir'de, 74 yaşındaki kadın pompalı tüfekle öldürüldü ViDEO

SALDIRGAN ARANIYOR

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında polis ekipleri Sevinç’in oğlu ve çevredeki vatandaşların ifadesine başvurdu. Polis ekipleri, silahlı saldırıyı düzenleyen şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürürken, Hatice Sevinç’in cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.