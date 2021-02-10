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    İzmir'de 7'nci kattan düşen kişi hayatını kaybetti

    Bayraklı ilçesinde 7'nci kattan düşen Okay Coşar (32), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
    • DHA
    • 10.02.2021 - 07:55
    • Güncelleme : 10.02.2021 - 08:04
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    İzmir'de 7'nci kattan düşen kişi hayatını kaybetti

    İzmir'in Bayraklı ilçesine bağlı 75. Yıl Mahallesi'ndeki bir sitede Okay Coşar, oturduğu 13 katlı apartmanın 7'inci katındaki dairesinin balkonuna çıktı.

    Henüz bilinmeyen bir nedenle dengesini kaybederek düşen Coşar, toprak zemine düşerek ağır yaralandı.

    MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

    Coşar'ı gören site sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Coşar'ı ambulansla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı.

    Burada tedaviye alınan Coşar, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

    İzmir'de 7'nci kattan düşen kişi hayatını kaybetti VİDEO

    İNTİHAR ŞÜPHESİ BULUNUYOR

    Coşar'ın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından hastaneden alınarak İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

    Polis  Coşar'ın ölümüyle ilgili soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında, Coşar'ın intihar etmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

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