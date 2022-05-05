İzmir'de 8,5 yıl önceki ölümlü yangın kundaklama çıktı

Filiz Biçer ile oğlu İsmail Biçer'in evlerindeki yangında hayatlarını kaybettiği olay yıllar sonra çözüldü. Evin, Filiz Biçer'in eski evli sevgilisi tarafından kundakladığı belirlendi.

İzmir'in Gaziemir ilçesine bağlı Ulaştırma Caddesi'nde yaşayan Filiz Biçer (32) ile oğlu İsmail (12), 16 Ekim 2013'te evlerinde çıkan yangın sonucu hayatlarını kaybetmişti.

Olayla ilgili soruşturma başlatılmış ancak sonuç alınamamıştı.

8,5 yılın ardından dosya yeniden raftan indi.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ne bağlı özel ekip, yangının çıktığı tarihte mahallede oturan, görgü tanıkları ve şüphelendikleri kişileri yeniden sorguladı.

Yangın 'kundaklama' çıktı

Yaklaşık 4,5 ay süren çalışmaların ardından olayın sıradan bir yangın olmadığı, 'tasarlayarak, kundaklama suretiyle' çıktığı belirlendi.

Eski sevgilisi dahil 10 kişiye gözaltı

Bu yönde yoğunlaşan ekipler, evi Filiz Biçer'in eviyle aynı caddede olan Hakan Gök'ün kundakladığını tespit etti. Biçer ile bir dönem birliktelik yaşayan Gök'ün, bu ilişkiyi eşinin öğrenmesinin ardından evi ateşe verdiği öğrenildi. Alınan ifadeler ve toplanan delillerin ardından İzmir ve Kars'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda Hakan Gök (50) ile S.G., M.G., H.G., H.Ç., N.K., M.Y.K., İ.Ç., E.D. (41), A.D. (49) ve A.D. (56) gözaltına alındı.

"Eşim birlikteliğimizi öğrenince evi yaktım"

Gözaltına alınan 11 şüphelinin olayla ilgili ifadelerine başvuruldu. Şüpheliler Hakan Gök, E.D., A.D. ve A.D. adliyeye sevk edildi, diğer 7 şüpheli ise polisteki işlemlerinin ardından salıverildi. Baş şüpheli Gök, savcılıkta verdiği ifadede suçunu itiraf edip, Biçer ile bir dönem birliktelik yaşadıklarını belirterek, "Bu birlikteliği ailem ve eşim öğrendi. Eşim, çocukları alıp Kars'a gitti. Bunun üzerine Filiz Biçer'in korkup, mahalleden gitmesi için evi ateşe verdim." dedi.

3 şüpheli tutuklandı

DHA'nın haberine göre; ifadesinde kimseyi öldürme kastı olmadığını, kundaklarken evin boş olduğunu zannettiğini söyleyen Gök ile ona yardım ettikleri belirlenen şüpheliler E.D. ve A.D. tutuklanıp cezaevine gönderildi. A.D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.