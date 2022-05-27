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    İzmir'de 9 kaçak göçmen yakalandı

    Yasa dışı yollardan Yunan adalarına geçmeye çalışan göçmenlere yönelik operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda 9 kaçak göçmen yakalandı.
    • 27.05.2022 - 15:14
    • Güncelleme : 27.05.2022 - 15:15
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    İzmir'de 9 kaçak göçmen yakalandı

    Yurt genelinde güvenlik güçlerinin kaçak göçmenlere yönelik operasyonları devam ediyor.

    Kırklareli Emniyet Müdürlüğü, kaçak göçmenlerin yakalanmasına yönelik operasyon başlattı.

    Demirköy ve Babaeski ilçelerinde kaçak göçmen olduğu bilgisine ulaşan jandarma ekipleri çalışma başlattı.

    9 kaçak göçmen yakalandı

    Ekiplerce bölgelerde yapılan araştırmada 9 Afganistan uyruklu kaçak göçmen yakaladı.

    Geri gönderme merkezlerine teslim edildi

    İHA'nın haberine göre, jandarmada işlemleri tamamlanan kaçak göçmenler Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

    İzmir de 9 kaçak göçmen yakalandı #1


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