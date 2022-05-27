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- İzmir'de 9 kaçak göçmen yakalandı
İzmir'de 9 kaçak göçmen yakalandı
Yasa dışı yollardan Yunan adalarına geçmeye çalışan göçmenlere yönelik operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda 9 kaçak göçmen yakalandı.
- 27.05.2022 - 15:14
- Güncelleme : 27.05.2022 - 15:15
Yurt genelinde güvenlik güçlerinin kaçak göçmenlere yönelik operasyonları devam ediyor.
Kırklareli Emniyet Müdürlüğü, kaçak göçmenlerin yakalanmasına yönelik operasyon başlattı.
Demirköy ve Babaeski ilçelerinde kaçak göçmen olduğu bilgisine ulaşan jandarma ekipleri çalışma başlattı.
9 kaçak göçmen yakalandı
Ekiplerce bölgelerde yapılan araştırmada 9 Afganistan uyruklu kaçak göçmen yakaladı.
Geri gönderme merkezlerine teslim edildi
İHA'nın haberine göre, jandarmada işlemleri tamamlanan kaçak göçmenler Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.