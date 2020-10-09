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    İzmir'de 9 kişi sahte içkiden zehirlendi

    İzmir'de 9 kişi sahte içkiden zehirlendi

    Sahte içkiden zehirlendiği iddia edilen 9 kişi hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınanlardan 7'sinin durumu, hayati tehlikesini koruyor.
    • DHA
    • 09.10.2020 - 09:06
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    İzmir'in çeşitli ilçelerinde, farklı zamanlarda 9 kişinin sahte içki kullandığı iddia edildi.

    Sahte içki kullandığı değerlendirilen 9 kişide görme kaybı ve mide bulantısı şikayetleri görülmeye başlandı.

    HASTANEYE KALDIRILDILAR

    Bu kişilerden H.Ş. (53), L.Ş. (64), H.Ç. (55), A.Ç. (51) ve U.Ç. (71) Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, T.Ç. (53), M.M. (71) ve M.Ç. (54) Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, Y.K. (42) ise Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

    4 İLÇEDEN 9 VAKA

    Hastanelerde tedaviye alınan 9 kişiden 6'sının Konak, 1'inin Bayraklı, 1'inin Gaziemir ve 1'nin ise Karabağlar ilçesinden geldiği öğrenildi.

    İzmir de 9 kişi sahte içkiden zehirlendi #1

    7'SİNİN HAYATİ TEHLİKESİ VAR

    Tedavisi süren kişilerden 7'sinin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

    SORUŞTURMA BAŞLATILDI

    Bu arada polis, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

    İzmir de 9 kişi sahte içkiden zehirlendi #2

    İzmir de 9 kişi sahte içkiden zehirlendi #3

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