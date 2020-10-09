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- İzmir'de 9 kişi sahte içkiden zehirlendi
İzmir'de 9 kişi sahte içkiden zehirlendi
- DHA
- 09.10.2020 - 09:06
İzmir'in çeşitli ilçelerinde, farklı zamanlarda 9 kişinin sahte içki kullandığı iddia edildi.
Sahte içki kullandığı değerlendirilen 9 kişide görme kaybı ve mide bulantısı şikayetleri görülmeye başlandı.
HASTANEYE KALDIRILDILAR
Bu kişilerden H.Ş. (53), L.Ş. (64), H.Ç. (55), A.Ç. (51) ve U.Ç. (71) Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, T.Ç. (53), M.M. (71) ve M.Ç. (54) Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, Y.K. (42) ise Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
4 İLÇEDEN 9 VAKA
Hastanelerde tedaviye alınan 9 kişiden 6'sının Konak, 1'inin Bayraklı, 1'inin Gaziemir ve 1'nin ise Karabağlar ilçesinden geldiği öğrenildi.
7'SİNİN HAYATİ TEHLİKESİ VAR
Tedavisi süren kişilerden 7'sinin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Bu arada polis, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.