İzmir'de 9 kişi sahte içkiden zehirlendi

Sahte içkiden zehirlendiği iddia edilen 9 kişi hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınanlardan 7'sinin durumu, hayati tehlikesini koruyor.

İzmir'in çeşitli ilçelerinde, farklı zamanlarda 9 kişinin sahte içki kullandığı iddia edildi.

Sahte içki kullandığı değerlendirilen 9 kişide görme kaybı ve mide bulantısı şikayetleri görülmeye başlandı.

HASTANEYE KALDIRILDILAR

Bu kişilerden H.Ş. (53), L.Ş. (64), H.Ç. (55), A.Ç. (51) ve U.Ç. (71) Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, T.Ç. (53), M.M. (71) ve M.Ç. (54) Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, Y.K. (42) ise Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

4 İLÇEDEN 9 VAKA

Hastanelerde tedaviye alınan 9 kişiden 6'sının Konak, 1'inin Bayraklı, 1'inin Gaziemir ve 1'nin ise Karabağlar ilçesinden geldiği öğrenildi.

7'SİNİN HAYATİ TEHLİKESİ VAR

Tedavisi süren kişilerden 7'sinin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Bu arada polis, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.





