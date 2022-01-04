Euro
15.0958
1.99%
Dolar
13.3682
2.29%
Altın
777.2960
2.41%
Borsa
1,932.09
0.28%
Bitcoin
627.217
1.28%
BTXN Coin
33.33
-1.68%
12ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 12 C

    İzmir'de 94 yaşında torun katili oldu

    Tartıştığı torununu av tüfeğiyle öldüren yaşlı adam, ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerince gözaltına alındı.
    • İHA
    • 04.01.2022 - 16:44
    • Güncelleme : 04.01.2022 - 17:04
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    İzmir'de 94 yaşında torun katili oldu

    İzmir'in Bayındır ilçesi Hasköy Mahallesi'nde yaşanan olayda, aile içi tartışmadan dolayı H.N. (94) ile torunu Halit Nurtop (40) arasında tartışma çıktı.

    Tartışmanın büyümesi üzerine H.N., av tüfeği ile torunu Halit Nurtop'a ateş açtı.

    TORUNUNU AV TÜFEĞİYLE ÖLDÜRDÜ

    Vücuduna mermi isabet eden Nurtop, kanlar içerisinde yere yığılırken, dede H.N.'nin jandarmayı arayarak cinayet işlediğini ihbar etmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemenin ardından Halit Nurtop'un hayatını kaybettiği belirlendi.

    İzmir de 94 yaşında torun katili oldu #1

    DEDE GÖZALTINA ALINDI

    Nurtop'un cansız bedeni, olay yerinde savcı tarafından yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

    Torununu sırtından vurarak öldürdüğü anlaşılan dede H.N., jandarma ekipleri tarafından evinde yakalanarak gözaltına alındı.

    SORUŞTURMA SÜRÜYOR

    Cinayet zanlısı yaşlı adamın, jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    İzmir de 94 yaşında torun katili oldu #2


    Görüş Bildir