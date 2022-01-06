İzmir'de 94 yaşındaki torun katili olan dede: Anne babasına işkence ediyordu

94 yaşında torun katili olan dedenin ilk ifadesinde, öldürdüğü torununun devamlı anne ve babasına işkence etmesini gerekçe gösterdiği belirtildi.

4 Ocak günü saat 12.00 sıralarında İzmir'in Bayındır ilçesine bağlı Hasköy Mahallesi'nde aile içi tartışmadan dolayı 94 yaşındaki H.N. ile torunu Halit Nurtop arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine H.N., av tüfeği ile torunu Halit Nurtop'a ateş açtı.

Vücuduna mermi isabet eden Nurtop, kanlar içerisinde yere yığılırken, dede H.N.'nin jandarmayı arayarak cinayet işlediğini ihbar etmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

TORUN HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemenin ardından Halit Nurtop'un hayatını kaybettiği belirlendi. Nurtop'un cansız bedeni, olay yerinde savcı tarafından yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Torununu sırtından vurarak öldürdüğü anlaşılan dede H.N., jandarma ekipleri tarafından evinde yakalanarak gözaltına alındı.





ANNE BABASINA ŞİDDET UYGULADIĞINI SÖYLEDİ

Cinayetle ilgili gözaltına alınan dedenin, jandarmadaki ilk ifadesini ortaya çıktı. Cinayet zanlısı dede H.N.'nin ifadesinde, torunu Halit Nurtop'un sürekli anne ve babasına şiddet uyguladığı, alkol parası istediği, en son bu konuyla ilgili olarak yine şiddet uygulamaya kalkınca, torununu tüfekle vurduğunu söylediği öğrenildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen dede H.N., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.