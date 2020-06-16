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- İzmir'de 9'uncu kattan atladı, hava yastığına düştü
İzmir'de 9'uncu kattan atladı, hava yastığına düştü
- DHA
- 16.06.2020 - 14:20
İzmir'in Karabağlar ilçesi İnönü Caddesi 361 numaradaki apartmanda oturan ve ailevi problemler yaşadığı belirtilen 55 yaşındaki Mehmet K., 9'uncu kattaki evinin penceresine çıkıp, bağırmaya başladı.
Alkollü olduğu belirtilen Mehmet K.'yi görenler, polise haber verdi.
KENDİNİ BOŞLUĞA BIRAKTI
İhbar üzerine adrese, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri apartmanın önüne hava yastığı açarak önlem aldı. Bir süre sonra Mehmet K., çevredekilerin endişeli bakışları arasında kendini boşluğa bıraktı.
Dokuzuncu kattan atlayıp hava yastığına düştü İZLE
DURUMU CİDDİYETİNİ KORUYOR
İtfaiyenin açtığı hava yastığına düşen Mehmet K., yaralandı. Hazır bekleyen ambulansla İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Mehmet K.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.