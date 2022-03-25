İzmir'de adli muayeneye getirilen şahıslar doktoru yaraladı

İşledikleri suç nedeniyle gözaltına alınan 2 şahıs sağlık kontrolü için getirildikleri hastanede, 'montunuzu acil servisin ortasında çıkarmayın' uyarısı yapan doktora öfkelenerek saldırdı.

İzmir'de Bornova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, işledikleri bir suç nedeniyle aranan Ö.Ü. ve C.Ç.'yi yakaladı.

Gözaltına alınan 2 şüpheli, sağlık kontrolü için Bornova Türkan Özilhan Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne getirildi.

Nöbetçi Dr. Ümit Kağan Arpacı (53), şüphelilerden sağlık kontrollerini yapabilmek için üzerlerini çıkarmalarını istedi.

KENDİSİNİ UYARAN DOKTORA SALDIRDI

İddiaya göre, iki şüpheliden Ö.Ü., perdeli alan yerine acil servisin ortasında montunu çıkarınca Dr. Arpacı tarafından uyarıldı. Uyarı üzerine sinirlenen Ö.Ü., küfredip, Dr. Arpacı ile arasında bulunan masaya tekme attı.

TEKME ATTIĞI MASA DOKTORUN KOLUNU YARALADI

Savrulan masa Dr. Arpacı'nın sol koluna çarpıp, yaralanmasına neden oldu. Bu sırada diğer şüpheli C.Ç. de acil servisteki kullanılmış iğne uçlarının biriktirildiği tıbbi atık kutusunu alıp, Dr. Arpacı'ya doğru fırlattı.

2 KİŞİ ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Saçılan iğne uçları, Dr. Arpacı ve o sırada acil serviste bulunan diğer kişilere isabet etmedi. İğne uçlarından bazılarının acil servisin duvarına saplanması dikkati çekti. Polis ekipleri, duruma müdahale edip, 2 şüpheliyi etkisiz hale getirdi.

ŞİKAYETÇİ OLDU

Saldırı sonrası 2 gün iş görmez raporu alan Dr. Ümit Kağan Arpacı, şüphelilerden şikayetçi oldu. Yaşanan arbede sırasında acil serviste birçok tıbbi malzeme ve eşyanın zarar görmesi nedeniyle 2 saat hizmet verilemediği öğrenildi.

"ÇALIŞIRKEN ÖLMEK İSTEMİYORUZ"

Olayın takipçisi olacaklarını vurgulayan İzmir Tabip Odası Başkanı Lütfi Çamlı, konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, "Bizler güvenli koşullarda iyi hekimlik yapmak istiyoruz. Çalışırken ölmek istemiyoruz. Sağlıkta şiddetin durması için yetkililerin çözüm önerilerimizi dikkate almalarını somut adımlar atılmasını istiyoruz." dedi.

































