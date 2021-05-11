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- İzmir’de adliyeden kaçan zanlı yakalandı
İzmir’de adliyeden kaçan zanlı yakalandı
İzmir'in Bayındır ilçesinde hırsızlık suçlarından dolayı sevk edildiği adliyeden firar eden şahıs, Kiraz ilçesinde saklandığı evde polis ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonla tutuklandı.
- İHA
- 11.05.2021 - 00:24
- Güncelleme : 11.05.2021 - 04:07
İzmir’de Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince yakalanan H.A., karıştığı hırsızlık suçlarından dolayı 24 Ocak’ta Bayındır Adliyesi’ne sevk edildi.
Adliyeden firar eden H.A.’nın Kiraz ilçesi Kırköy mevkiinde bulunduğuna yönelik bilgi üzerine polis ekiplerince çalışma başlatıldı.
ÇOK SAYIDA SİLAH ELE GEÇİRİLDİ
Ekipler, H.A.’nın bulunduğu eve operasyon düzenledi.
Kıskıvrak yakalanan firarinin bulunduğu evde çok sayıda ruhsatsız tabanca ve tüfeğin yanı sıra şarjör ve fişek ele geçirildi.
Polis tarafından gözaltına alınan H.A., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.