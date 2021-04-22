İzmir'de ağabeyini öldüren şüpheli tutuklandı

İzmir'de ağabeyini öldüren Agah Yıldız sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İzmir'in Çiğli ilçesinde ağabeyini pompalı tüfekle öldüren Agah Yıldız tutuklandı. Aynı apartmanda oturan ikilinin sık sık kavga ettiği belirtildi.

TARTIŞMA KAVGAYA DÖNDÜ

Tornacı Ahmet Yıldız ile aynı apartmanda oturan kardeşi Agah Yıldız arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönmesi üzerine Agah Yıldız evinden pompalı tüfeğini alıp, ağabeyi Ahmet Yıldız'a ateş açtı.

GÜRÜLTÜ NEDENİYLE TARTIŞMIŞLAR

Vücudunun çeşitli yerlerine saçma isabet eden Ahmet Yıldız'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Sık sık kavga eden kardeşlerin, son olarak olaydan bir önceki gece de gürültü nedeniyle tartıştığı öğrenildi.

MAHALLELİ POLİS ÇAĞIRDI

Silah sesini duyan mahalleli durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Ahmet Yıldız'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis, Agah Yıldız'ı gözaltına aldı.

Gözaltına alınan Yıldız tutuklandı.