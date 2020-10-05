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    İzmir'de ağaç budarken düştüğü iddia edilen kişi öldü

    Çam ağacını budarken düşüp ağır yaralandığı iddia edilen kişi, kaldırıldığı hastane hayatını kaybetti.
    • AA
    • 05.10.2020 - 08:20
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    İzmir'de ağaç budarken düştüğü iddia edilen kişi öldü

    İddiaya göre Zeynel Anık (63), İzmir'in Bayraklı ilçesi Şevket İnce Mahallesi'nde çam ağacını budamak için ağaca çıktı.

    Ağacı budarken dengesini kaybeden Anık, yaklaşık 8 metre yükseklikten aşağıya düştü.

    HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

    Ağır yaralanan yaşlı adamı gören yakınları, durumu 112 acil servis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekiplerce Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Anık, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

    OTOPSİ YAPILACAK

    Anık'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için İzmir Adli Tıp Kurum morguna kaldırıldı.

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