AA & Ensonhaber
İzmir'in Gaziemir ilçesi Akçay Caddesi'nde Onur Türkol idaresindeki otomobil kontrolden çıkarak refüjdeki ağaca çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada araçta sıkışan 27 yaşındaki otomobil sürücüsü itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı.
Ambulansla Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Türkol, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
YAŞANAN KAZA KAMERADA
Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Görüntülerde otomobilin refüjdeki ağaca çarptığı görülüyor.
Kayıtlarda kazayı gören bir taksi sürücüsünün aracını park ederek yardıma geldiği görülüyor.
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