İzmir'de aile sağlığı merkezinde sıra kavgası yaşandı

Güvenlik kamerasına yansıyan kavgada, 22 yaşındaki gencin boğazı, 44 yaşındaki kişi tarafından sıkıldı. Genç, kısa süreli baygınlık geçirdi.

İzmir'in Buca ilçesindeki aile sağlığı merkezi, kavgaya sahne oldu.

Kavga, geçtiğimiz perşembe günü saat 11.43 sıralarında yaşandı.

SIRA TARTIŞMASI

Sağlık kontrolü için merkeze gelen 22 yaşındaki E.K. ile 44 yaşındaki T.C. arasında sıra tartışması başladı.

Merkezdeki diğer vatandaşların gözü önünde bir süre devam eden sözlü tartışma, aile hekiminin kapısının önünde alevlendi.

KISA SÜREDE KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

T.C.’nin kapı önünde E.K.’yi itmesi üzerine ikili arasındaki tartışma kavgaya dönüştü. 44 yaşındaki T.C., genç adamın boğazından sıkarak sandalyelerin üzerine yatırdı.

İzmir’de aile sağlığı merkezinde sıra kavgası ViDEO





BAYGINLIK GEÇİRDİ

Kavga anları güvenlik kameralarına da yansırken, bu sırada aile hekimi olduğu öğrenilen kişi, kavgayı ayırarak E.K.’nin ciddi zarar görmesini engelledi. T.C. ise olay yerinden uzaklaştı. Bir süre baygınlık geçiren ve öğrenci olduğu öğrenilen E.K., daha sonra karakola giderek T.C.’den şikayetçi oldu.

Aile sağlığı merkezinde iki vatandaşın sıra kavgasına tutuştuğunu anlatan Birlik Sağlık-Sen Genel Başkanı Ahmet Doğruyol, “Öğrenci olduğunu öğrendiğimiz E.K., baygınlık geçiriyor ve neredeyse hayati tehlikeye girecek boyuta geliyor. Buralara sarhoşu ve uyuşturucu kullanan kişiler de gelebiliyor.” dedi.



