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    İzmir'de Aile Sağlığı Merkezinde yangın çıktı

    Karabağlar'da bir aile sağlığı merkezinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile söndürüldü. Çıkan yangında üst katta mahsur kalan 3'ü çocuk, 13 kişi yaralandı.
    • 14.10.2022 - 17:10
    • Güncelleme : 14.10.2022 - 17:33
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    İzmir'de Aile Sağlığı Merkezinde yangın çıktı

    İzmir'in Karabağlar ilçesindeki 2 No'lu Aile Sağlığı Merkezi'nde, saat 15.30 sıralarında bulunan bir aile sağlığı merkezinde çıkan yangın çıktı.

    Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangında kazan dairesinden dumanlar çıktığını gören vatandaş durumu ekiplere bildirdi.

    Yangına müdahale edildi

    İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edilirken, itfaiye dumanların sardığı binaya müdahale etti.

    Üst katlarda mahsur kalan vatandaşlar için yangın merdiveni uzatılırken 3'ü çocuk 13 kişi, itfaiye ekipleri tarafından yangın merdiveniyle binadan tahliye edildi.

    İzmir'de Aile Sağlığı Merkezinde yangın çıktı VİDEO

    Yangın sebebi için çalışma başlatıldı

    İHA'nın haberine göre, alevler ekiplerin hızlı müdahalesi sonucu etkisiz hale getirilirken, yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlatıldı.

    İzmir de Aile Sağlığı Merkezinde yangın çıktı #1

    İzmir de Aile Sağlığı Merkezinde yangın çıktı #2

    İzmir de Aile Sağlığı Merkezinde yangın çıktı #3


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