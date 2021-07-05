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İzmir'de ailelerin bıçak kavgası: 1'i ağır 5 yaralı

İzmir'de ailelerin bıçak kavgası: 1'i ağır 5 yaralı

Konak'ta husumetli olan iki aile arasında çıkan bıçaklı ve sopalı kavgada 1'i ağır olmak üzere 5 kişi yaralandı.