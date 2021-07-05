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    İzmir'de ailelerin bıçak kavgası: 1'i ağır 5 yaralı 

    Konak'ta husumetli olan iki aile arasında çıkan bıçaklı ve sopalı kavgada 1'i ağır olmak üzere 5 kişi yaralandı.
    • DHA
    • 05.07.2021 - 03:43
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    İzmir'de ailelerin bıçak kavgası: 1'i ağır 5 yaralı 

    İzmir'in Konak ilçesi Ballıkuyu semti 1108 Sokakta, aralarında daha önceden husumet bulunan iki aile, bıçak ve sopalarla kavgaya tutuştu.

    Olayda 2 kişi bıçakla yaralanırken, 3 kişi ise sopayla ve darp neticesinde yaralandı.

    Kavganın bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

    Kavgada bıçaklanma sonucu ağır yaralanan Orhan A. ve hafif yaralanan Şükrü A., Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, sopa ve darp neticesinde yaralanan Sedat Y., Gülsüm Y. ve Vedat Y. çevre hastanelere kaldırıldı.

    POLİS ÇALIŞMA BAŞLATTI

    Polis iki ailenin kavgasına ilişkin geniş çaplı soruşturma başlattı.

    Öte yandan, hastanede tedaviye alınan Orhan A.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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