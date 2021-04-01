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    İzmir'de akraba cinayeti 

    Karabağlar ilçesinde tartıştığı akrabası tarafından göğsünden bıçaklanan genç, hayatını kaybetti.
    • DHA
    • 01.04.2021 - 00:45
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    İzmir'de akraba cinayeti 

    Saat 20.30 sıralarında Kazım Karabekir Mahallesi 9044 sokakta meydana gelen olayda,  Cengiz Gezici sokakta yürüdüğü sırada akrabası olduğu ileri sürülen Kadir Sait B. ile karşılaştı. Aralarında daha önceden husumet olduğu ileri sürülen Gezici ile Sait B. arasında sözlü tartışma çıktı.

    GÖĞSÜNDEN BIÇAKLADI

    Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine, Kadir Sait B. yanında bulundurduğu bıçakla Cengiz Gezici'yi göğsünden bıçakladı. Şüpheli olay yerinden kaçarken, çevrdeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, durumu ağır olan Cengiz Gezici'yi ambulansla İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk etti.

    TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN HAYATINI KAYBETTİ

    Tedaviye alınan Cengiz Gezici'nin yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Gezici'nin öldüğünü duyan yakınları, hastanede sinir kirizi geçirdi.İzmir de akraba cinayeti  #1

    ŞÜPHELİ KISA SÜREDE YAKALANDI

    Olayla ilgili çalışma başlatan polis, şüpheli Kadir Sait B.'yi kısa sürede yakalayarak gözaltına alındı. Kadir Sait B., sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği'ne görüntüldü. Soruşturma sürüyor.

     

    İzmir de akraba cinayeti  #2

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