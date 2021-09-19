İzmir’de alacak verecek tartışması silahlı kavgaya dönüştü

İzmir’in Konak ilçesinde, iki grup arasında alacak verecek meselesi yüzünden çıktığı ileri sürülen silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişisi ise yaralandı.

İzmir'de gece saatlerinde Murat Reis Mahallesi İnönü Caddesi ile Şehit Ceysu Ceylan Sokak kesişiminde meydana gelen olayda iddiaya göre, Serdar K. (35), Oğuzhan A. (35) ve Kubilay Tuncel (30) ile kimliği tespit edilemeyen 1 şüpheli arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı.

Çıkan tartışmanın ardından iki grubun birbirlerine tabanca ile ateş etmesi sonucu Oğuzhan A., kolundan, Serdar K., bacağından ve Kubilay Tuncel ise sırt ve göğüs kısmından yaralandı.

ALACAK VERECEK MESELESİNDE KAN AKTI

Çevrede bulunan bir iş yerinin camına da mermi isabet ederken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese çok sayıda polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince ambulansa alınan yaralılar Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

KURTARILAMADI

Yaralılardan Kubilay Tuncel burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, Oğuzhan A., ve Serdar K’nin tedavilerinin ardından gözaltına alınacağı öğrenildi.

Olay yerinden kaçan 1 şüpheliyi ise yakalama çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Öte yandan, Kubilay Tuncel’in cansız bedeni savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, olayla ilgili başlatılan geniş çaplı soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.