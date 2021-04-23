İzmir'de iki katlı evin en üst katında çıkan yangında, alevlerden korunmak için kanepenin altına giren 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

İzmir'de dün iki katlı bir binanın en üst katında yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm evi sararken, yangını görenler itfaiyeye haber verdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alırken, evin içerisinde 4 yaşındaki Bulut Gürgür'ün cansız bedeni ile karşılaştı. Gürgür'ün cansız bedeni morga götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

"ÇOCUKLAR OYUN OYNAMAK İÇİN EVE GİRMİŞ"

Bulut Gürgür'ün aile dostu olan görgü tanığı Hamza Aslanalp, otopsi işlemleri ve minik Bulut'un cezaevinde bulunan babasının cenazeye katılabilmesi için savcılığa dilekçe vermeye adliyeye geldiklerini söyledi. Yangının çıktığı evde normalde bir kadının kaldığını ama olay sırasında evde olmadığını belirten Aslanalp, "Mahalledeki çocuklar, oyun oynama için boş eve girmişler. İçeride çakmak yakmışlar ve süngeri tutuşturmuşlar.

Yangın birden alevleniyor, bizim çocuk da koltuğun altına saklanıyor ve orada can veriyor. İçeri girip çocuğa baktığımızda yaşamını yitirmişti. Herkes içeri girip yardım etmeye çalıştı, herkes hortumla su tutmaya çalıştı. Herkes cebelleşti ama yangın itfaiye gelene kadar söndürülemedi. 23 Nisan Çocuk Bayramı'nda bizim canımız yandı. Diyecek başka da hiçbir şey yok." dedi.

İzmir'de alevlerden korunmaya çalışan küçük çocuk can verdi VİDEO

OĞLUNA KAVUŞMASINA 12 GÜN KALA ÖLÜM HABERİNİ ALDI

Abbas Gürgür'ün 4 yıl önce eşi hamileyken işlediği bir suç nedeniyle cezaevine girdiği, yangında yaşamını yitiren oğlu Bulut'u sadece cezaevi ziyaretlerinde görebildiği öğrenildi. Gürgür'ün tahliyesine 12 gün varken oğlunun ölüm haberini aldığı da öğrenildi.