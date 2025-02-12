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DHA

İzmir'in Konak ilçesi Alsancak Mahallesi'nce önceki gün denizde hareketsiz duran kişiyi görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışmasıyla kıyıya çıkarılan kişinin boğulduğu belirlendi.

Ekipler ölen kişinin alkollü olduğu belirtilen Hüseyin Etli olduğunu tespit etti.

44 yaşındaki Etli'nin cenazesi yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

YAŞANANLAR KAMERADA

Polis ekipleri çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı.

Görüntülerde Etli'nin dengesini kaybedip denize düştüğü, bir süre suda çırpındıktan sonra hareketsiz kaldığı görüldü.

Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.