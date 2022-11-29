Alkollü olduğu öğrenilen ve kırmızı ışıkta durmayan sürücü, çarptığı anne ve kızını yaraladı. Anne 23 gündür komada yaşam mücadelesi verirken minik kızı tedavi görüyor.

Araçlarını alkollü ve kontrolsüz şekilde kullanmaya devam eden sürücüler, geri dönüşü olmayan kazalara neden oluyor.

Bir örneğinin İzmir'in Menemen ilçesinden geldiği olayda, Çanakkale asfaltı üzerinde ilerleyerek kızını kursa götürmek isteyen anne Kibar Zorel (41) ve kızı Nisa Zorel (11) dehşeti yaşadı.

İkili yayalara yeşil, araçlara ise kırmızı ışık yandığı esnada yolun karşısına geçmek istedi.

Kırmızı ışıkta durmadı, anne ve kızına çarptı

Bu esnada S.A.’nın kullandığı 07 RJ 837 plakalı araç, kırmızı ışık ihlali yaparak anne ve kızına çarptı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Minik kız tedavi görüyor, anne komada

Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan anne ve kızı, ambulanslara alınarak hastaneye kaldırıldı. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürülen ve el ile ayaklarında kırıklar bulunan küçük kız, burada ameliyata alındı.

Anne Kibar Zorel ise Manisa’daki özel bir hastanede 23 gündür yaşam savaşı veriyor.

İzmir'de alkollü sürücü ışık ihlali yaparak anne ve kızına çarptı VİDEO

Alkollü sürücü serbest bırakıldı

Olay yerinden kaçarak uzaklaşan sürücü S.A., kazadan yaklaşık iki saat sonra emniyete giderek teslim oldu. Yapılan alkol kontrolünde 1.53 promil alkollü olduğu tespit edilen S.A., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

"Durmadan, eşime ve kızıma çarparak kaçıyor"

Karısı 23 gündür yoğum bakımda olan, kızının el ve ayaklarında kırıklar bulunan acılı eş Mehmet Emin Zorel, “Eşim hafta sonu, kızımı Milli Eğitim kursuna götürmek için yola çıkıyor. Yoldan karşıya geçmek için kendilerine yeşil ışık yanmasını bekliyor. Gidiş yönünü geçtikten sonra diğer yoldan geçeceği esnada arabanın biri kırmızı ışıkta duruyor, diğer araç durmadan eşime ve kızıma çarparak kaçıyor. Kaçtıktan 2 saat sonra teslim oluyor.

"Serbest kalmasıyla alakalı gereken itirazları yaptım"

Yapılan alkol ölçümlerinde 1.53 promil alkollü olduğu ortaya çıkıyor ve aynı gün serbest kalıyor. Ben hastanede eşim ve çocuğumun hayatıyla uğraşırken serbest kaldığını öğrendim. Serbest kalmasıyla alakalı gereken itirazları yaptım.” dedi.

"Çocuğum annesinin komada olduğunu bilmiyor"

İki kızı daha olduğunu ve yaşadıkları travmadan dolayı okula gidemediklerini, yaşanan süreçte çok sıkıntılar çektiklerini söyleyen Zorel, “O şahıs dışarda elini kolunu sallayarak geziyor. Çocuğum 11 yaşında, ayağında ve üç dört yerinde kırıklar var. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde ameliyat oldu. Çok fazla ağrıları var. Çocuğum, annesinin komada olduğunu durumunun ağır olduğunu bilmiyor, nasıl söyleyeceğiz bilmiyorum. Ben de işe gidemiyorum.

"Hayatımız darmaduman oldu"

Küçük kızıma kim bakacak hayatımız darmaduman oldu. Netice itibariyle alkollü birinin yaptığı hata yüzünden eşim komada, çocuğum her yeri kırık vaziyette ve biz bunları yaşarken alkollü şahıs dışarıda. Adalet yerini bulsun. Başka bir şey istemiyoruz.” ifadelerini kullandı.