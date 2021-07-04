Trafik polisleri tarafından durdurulan otomobil sürücüsü E.B., alkol kontrolü yapılmak istenince olay çıkardı. Polis ekipleri şahsı etkisiz hale getirebilmek için biber gazı kullandı.

İzmir’in Konak ilçesi Haydar Aliyev Bulvarı üzerinde saat 00.15 sıralarında otomobili ile seyir halinde olan E.B., trafik polisleri tarafından durduruldu.

Ekipler, evrak kontrollerinin ardından alkolmetre ölçümü yapmak istedi.

E.B., polislere tepki göstererek zorluk çıkardı.

EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜ

Trafik polislerine tekme atma girişiminde bulunan E.B., biber gazı ile etkisiz hale getirilebildi.

Şahsın, 0.98 promil alkollü olduğu belirlendi. "Onca alkollü kişi var beni neden durduruyorsunuz?" diyen E.B.'nin çok sayıda suç kaydı olduğu ortaya çıktı.

E.B., ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

İzmir’de alkollü sürücü olay çıkardı, polis biber gazı kullandı VİDEO

