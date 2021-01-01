İzmir'in Bornova ilçesinde alkollü bir sürücü, uygulama yapan polis memuruna aracıyla çarparak yaraladı. Yaya olarak kaçmaya çalışırken yakalandı.

İzmir'in Bornova ilçesi, Mevlana Mahallesi 1071 sokakta uygulama yapan polis ekipleri, E.G. idaresindeki 35 AR 9824 plakalı motosikleti durdurdu. Polis ekipleri, motosiklet sürücüsünün evraklarını incelediği sırada başka bir otomobil sürücüsüne de ’dur’ ihtarında bulundu.

ALKOLLÜ SÜRÜCÜ, POLİSİN YARALANMASINA NEDEN OLDU

Otomobilin yavaşladığı sırada E.M. idaresindeki X 0923 KA plakalı otomobil, önündeki yavaşlayan araca hızla çarptı. Çarpmanın etkisiyle hızlanan 35 PIK 01 plakalı otomobil, önce polis memuru Servet Ç.’ye sonra da motosiklet ve 35 A 74392 plakalı polis aracına çarparak durabildi. Kazada polis memuru Servet Ç. yaralanırken, polis memuru olay yerine gelen ambulansla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

İzmir’de alkollü sürücü, polis memurunu yaraladı-Video

YAYA OLARAK KAÇARKEN YAKALANDI

Olayın ardından yaya olarak kaçmaya çalışan yabancı plakalı aracın sürücüsü, motosiklet sürücüsü ve diğer polisler tarafından yakalandı. Kazaya sebep olan sürücü E.M.’nin 110 promil alkollü olduğu belirlendi.

Kazanın ardından olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, polis aracı ve diğer araçlarda maddi hasar meydana geldi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.