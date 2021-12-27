İzmir Buca'da polisten kaçan alkollü sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybederek bir iş yerine girdi. Kazada şans eseri can kaybı yaşanmazken, iş yerinde maddi hasar meydana geldi.

Geçtiğimiz çarşamba günü saat 10.30 sıralarında İzmir'in Buca ilçesi Çamlıpınar Mahallesi Gazeteci Yazar İsmail Sivri Bulvarı üzerinde bulunan bir iş yerinde meydana gelen olayda, alkollü sürücü D.B., yönetimindeki 35 AVR 125 plakalı otomobiliyle seyir halindeyken polis noktasını fark edince ani manevra yaparak ara sokağa girmek istedi.

İŞ YERİNE GİRDİ

D.B.'nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle otomobil, sokağın köşesindeki iş yerine daldı. Saniyeler kadın ile çocuğun önünden geçtiği iş yerinin dış cephesini aşan otomobil tamamen içeriye girdi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi.

İzmir'de alkollü sürücü polisten kaçarken iş yerine daldı VİDEO

150 BİN LİRALIK MADDİ HASAR

Kazada şans eseri yaralanma veya can kaybı yaşanmazken, iş yerinde yaklaşık 150 bin lira dolayında maddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

OLAY KAMERALARA YANSIDI

Kaza, iş yerinin güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi. Görüntülerde aracın kontrolünü yitirip iş yerine daldığı görülürken, hem iş yerinde bulunan 2 çalışanın hem de kaldırım da yürüyen kadın ile çocuğunun ölümden döndüğü görülüyor.

























