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- İzmir'de alt geçide sıkışan tırdaki samanlar yola saçıldı
İzmir'de alt geçide sıkışan tırdaki samanlar yola saçıldı
Konak ilçesinde saman yüklü TIR 4 metre yükseklikteki alt geçide sıkıştı. Sıkışma nedeniyle samanlar yola saçıldı.
- İHA
- 08.01.2021 - 07:44
İzmir'in Konak ilçesi Mustafa Kemal Sahil Bulvarı’nda meydana gelen olayda, Konak'tan Balçova yönü gitmekte olan Muhammed Emin Alpkan (25) yönetimindeki saman yüklü dorsesi ile birlikte 4 metre yüksekliğindeki Konak Alt Geçidinde sıkıştı.
SAMANLAR YOLA SAÇILDI
Sıkışma nedeniyle dorsede bulunan samanlar yola saçılırken, ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerince çevre güvenliği sağlandı.
Yola saçılan samanlar adrese çağırılan belediye personellerince toplanarak olay yerinden kaldırıldı.
Öte yandan, samanların Konya’dan getirildiği ve Seferihisar ilçesine götürülmek istendiği öğrenildi.