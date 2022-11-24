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- İzmir'de ameliyattaki hastanın yakınları görevlilere saldırdı
İzmir'de ameliyattaki hastanın yakınları görevlilere saldırdı
Dokuz Eylül Tıp Fakültesi Hastanesinde, ameliyattaki bir hastanın yakınları yumruklarla görevlilere saldırıp birini de ısırdı. O anlar kameralara yansıdı.
- 24.11.2022 - 19:51
- Güncelleme : 24.11.2022 - 20:07
Sağlık çalışanlarına yönelik şiddete bir yenisi daha eklendi.
Bu kez adres İzmir...
Dokuz Eylül Tıp Fakültesi Hastanesi'nde, yakınının ameliyathanede olduğu öğrenilen hasta yakını ile görevliler arasında tartışma çıktı.
Hastane görevlileri ile hasta yakını arasındaki yaşanan tartışma, arbedeye dönüştü.
Görevliyi ısırdı
Görevlilere hakaretler savurarak yumruklarla saldıran hasta yakını bir görevliyi ise ısırdı.
Diğer görevli ve güvenlik çalışanlarının araya girmesiyle kavga güçlükle son buldu.
O anlar kamerada
Hasta yakınının hakaretler savurarak hastane görevlilerine saldırı anı o esnada hastanede bulunan bir kişinin cep telefonu tarafından kaydedildi.
İzmir'de ameliyattaki hastanın yakınları görevlilere saldırdı VİDEO