Petrol
85.39
-0.02%
Euro
19.3911
0.12%
Dolar
18.6277
0.04%
Altın
1.051
0.33%
Borsa
4858
0.08%
Bitcoin
316.088
0.72%
BTXN Coin
5.97
1.01%
Bitexen
12ºC
İstanbul
Çok bulutlu 12 C

    İzmir'de ameliyattaki hastanın yakınları görevlilere saldırdı

    Dokuz Eylül Tıp Fakültesi Hastanesinde, ameliyattaki bir hastanın yakınları yumruklarla görevlilere saldırıp birini de ısırdı. O anlar kameralara yansıdı.
    • 24.11.2022 - 19:51
    • Güncelleme : 24.11.2022 - 20:07
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    İzmir'de ameliyattaki hastanın yakınları görevlilere saldırdı

    Sağlık çalışanlarına yönelik şiddete bir yenisi daha eklendi.

    Bu kez adres İzmir...

    Dokuz Eylül Tıp Fakültesi Hastanesi'nde, yakınının ameliyathanede olduğu öğrenilen hasta yakını ile görevliler arasında tartışma çıktı.

    Hastane görevlileri ile hasta yakını arasındaki yaşanan tartışma, arbedeye dönüştü.

    Görevliyi ısırdı

    Görevlilere hakaretler savurarak yumruklarla saldıran hasta yakını bir görevliyi ise ısırdı.

    Diğer görevli ve güvenlik çalışanlarının araya girmesiyle kavga güçlükle son buldu.

    O anlar kamerada

    Hasta yakınının hakaretler savurarak hastane görevlilerine saldırı anı o esnada hastanede bulunan bir kişinin cep telefonu tarafından kaydedildi.

    İzmir'de ameliyattaki hastanın yakınları görevlilere saldırdı VİDEO

    İzmir de ameliyattaki hastanın yakınları görevlilere saldırdı #1

    İzmir de ameliyattaki hastanın yakınları görevlilere saldırdı #2

    İzmir de ameliyattaki hastanın yakınları görevlilere saldırdı #3


    Anadolu Efes, eski basketbolcusu Krunoslav Simon'u onurlandıracak
    Basketbol

    Anadolu Efes, eski basketbolcusu Krunoslav Simon'u onurlandıracak

    Günde 10 dakika ayırın, günlük 300 USD kazanın!
    Advertorial

    Günde 10 dakika ayırın, günlük 300 USD kazanın!

    Arda Güler'e dünya devlerinden kanca
    Futbol

    Arda Güler'e dünya devlerinden kanca

    Görüş Bildir