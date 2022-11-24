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İzmir'de ameliyattaki hastanın yakınları görevlilere saldırdı

İzmir'de ameliyattaki hastanın yakınları görevlilere saldırdı

Dokuz Eylül Tıp Fakültesi Hastanesinde, ameliyattaki bir hastanın yakınları yumruklarla görevlilere saldırıp birini de ısırdı. O anlar kameralara yansıdı.