Euro
12.8297
3.14%
Dolar
11.3408
3.18%
Altın
658.3780
3.14%
Borsa
1,918.18
1.42%
Bitcoin
584.568
0.07%
BTXN Coin
37.93
1.96%
14ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 14 C

    İzmir'de annesini bıçakla öldüren şahıs tutuklandı

    Karabağlar ilçesinde tartıştığı annesini bıçakla öldüren alkollü şahıs, tutuklandı. Şahıs ilk ifadesinde ise 'Annem bıçağı kendisine sapladı' dedi.
    • İHA
    • 27.12.2021 - 13:13
    • Güncelleme : 27.12.2021 - 13:19
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    İzmir'de annesini bıçakla öldüren şahıs tutuklandı

    İzmir'in Karabağlar ilçesinde geçtiğimiz günlerde yaşanan olayda A.E. isimli  şahıs, annesi Sevda Yalın (56) ile tartışma yaşadı.

    Tartışmanın alevlenmesiyle annesini bıçaklayan A.E., sonrasında sağlık ekiplerini arayarak yardım istedi.

    ANNE KURTARILAMADI

    Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan talihsiz kadın, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

    Alkollü olduğu ileri sürülen şüpheli A.E. ise Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

    "ANNEM BIÇAĞI KENDİSİNE SAPLADI"

    İlk ifadesinde annesini bıçaklamadığını söyleyen A.E.'nin, "Geçmiş aile meseleleri yüzünden aramızda tartışma çıktı. Sonra annem bıçağı kendine sapladı. Ben bıçaklamadım." şeklinde ifade verdiği belirtildi.

    TUTUKLANDI

    Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

    İzmir de annesini bıçakla öldüren şahıs tutuklandı #1

    İzmir de annesini bıçakla öldüren şahıs tutuklandı #2

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir