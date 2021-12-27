İzmir'de annesini bıçakla öldüren şahıs tutuklandı

Karabağlar ilçesinde tartıştığı annesini bıçakla öldüren alkollü şahıs, tutuklandı. Şahıs ilk ifadesinde ise 'Annem bıçağı kendisine sapladı' dedi.

İzmir'in Karabağlar ilçesinde geçtiğimiz günlerde yaşanan olayda A.E. isimli şahıs, annesi Sevda Yalın (56) ile tartışma yaşadı.

Tartışmanın alevlenmesiyle annesini bıçaklayan A.E., sonrasında sağlık ekiplerini arayarak yardım istedi.

ANNE KURTARILAMADI

Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan talihsiz kadın, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Alkollü olduğu ileri sürülen şüpheli A.E. ise Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

"ANNEM BIÇAĞI KENDİSİNE SAPLADI"

İlk ifadesinde annesini bıçaklamadığını söyleyen A.E.'nin, "Geçmiş aile meseleleri yüzünden aramızda tartışma çıktı. Sonra annem bıçağı kendine sapladı. Ben bıçaklamadım." şeklinde ifade verdiği belirtildi.

TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.