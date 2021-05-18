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    İzmir'de annesini bıçakla yaralayan genç, engel olmaya çalışan 2 kişiyi öldürdü

    İzmir'in Aliağa ilçesinde Ç.B., beraberinde amcası O.B ile pide restoranında çalışan annesi A.Ç.'yi bıçakla yaraladı, erkek arkadaşı ile kendisine engel olmaya çalışan market sahibi öldürdü.
    • DHA
    • 18.05.2021 - 21:26
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    İzmir'de annesini bıçakla yaralayan genç, engel olmaya çalışan 2 kişiyi öldürdü

    Saat 13.00 sıralarında Kültür Mahellesi Onat Kutlar Sokak'ta bulunan bir pide restoranında meydana gelen olayda Ç.B., amcası O.B. ile birlikte annesinin çalıştığı pide restoranına geldi.

    ANNESİ VE SEVGİLİSİNE SALDIRDI

    Annesi A.Ç. ile erkek arkadaşı olduğu ileri sürülen Behçet M. ile tartışan Ç.B. bıçak ve tabanca ile saldırdı. Annesini bıçakla yaralayan Ç.B., Behçet M.'ye ise tabanca ile ateş açtı.

    ENGEL OLMAYAN ÇALIŞANLARA DA SALDIRDI

    Bu sırada yaralı halde bitişikte bulunan markete kaçan annesinin ardından giden Ç.B., kendisini engellemek isteyen market sahibi Hasan Türk ile annesi A.Ç'yi de silahla yaraladıktan sonra amcasıyla birlikte olay yerinden kaçtı.

    İzmir de annesini bıçakla yaralayan genç, engel olmaya çalışan 2 kişiyi öldürdü #1

    AĞIR YARALI 2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

    Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, restoranda yaralı olan Behçet M.'nin ve market sahibi Hasan Türk'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralanan A.Ç. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Aliağa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilen A.Ç. buradan Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

    Olay yerine gelen savcının incelemesinin ardından Behçet M. ve Hasan Türk'ün cansız bedenleri  İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

    İzmir de annesini bıçakla yaralayan genç, engel olmaya çalışan 2 kişiyi öldürdü #2

    2 ŞÜPHELİ YAKALANDI

    Olayın ardından polis ekipleri tarafından çevrede geniş çaplı araştırma yapıldı. Ekiplerin çalışmasının ardından annesini ağır yaralayan ve 2 kişiyi öldüren  Ç.B. ve amcası O.B. yakalanarak, gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

    İzmir de annesini bıçakla yaralayan genç, engel olmaya çalışan 2 kişiyi öldürdü #3

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