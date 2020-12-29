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- İzmir'de annesini öldüren şahıs, susma hakkını kullanıp, ifade vermedi
İzmir'de annesini öldüren şahıs, susma hakkını kullanıp, ifade vermedi
- DHA
- 29.12.2020 - 16:26
- Güncelleme : 29.12.2020 - 16:57
İzmir'in Buca ilçesinde dün öğle saatlerinde, Kozağaç Mahallesi'nde devriye gezen polis ekibinin yanında gelen Berk A.(25), annesini öldürdüğünü söyledi.
Berk A.'yı gözaltına alan polis ekipleri, adrese gittiklerinde Betül Tuğluk'u bıçaklanarak, ağır yaralanmış halde buldu.
Gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan anne, Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ
Tedaviye alınan Betül A.(49), doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.
Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Berk A., polisteki konuşmadı.
İFADE VERMEDİ
Susma hakkını kullanan Berk A., sevk edildiği adliyede de ifade vermedi. Berk A., mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.
Emekli Betül Tuğluk'un, geçen yıllarda eşinden ayrılıp, oğlu Berk A. ile birlikte yaşadığı öğrenildi.