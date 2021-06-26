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    İzmir'de annesini öldürüp bahçeye gömen Kazak kadın yakalandı

    Apartmanın bahçesinde toprağa gömülü, çuvalda cesedi bulunan Kazakistan uyruklu Gülistan Aidorova'nın ölümüyle ilgili gözaltına alınan kızı Emine Ajdorova tutuklandı.
    • DHA
    • 26.06.2021 - 18:00
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    İzmir'de annesini öldürüp bahçeye gömen Kazak kadın yakalandı

    İzmir Buca'daki Yıldız Mahallesi 206/18 Sokak’taki 3 katlı bir binada oturan vatandaşlar, çevreye yayılan kötü koku üzerine dün polise haber verdi.

    İhbar üzerine adrese sevk edilen polis ekipleri, yaptığı araştırmada kokunun bahçeden geldiğini belirledi.

    Ekipler, plastik kasaların bulunduğu alanda yapılan kazıda, çuvalda kadın cesediyle karşılaştı.

    KIZI GÖZALTINA ALINDI

    Araştırmada, kadının aynı binanın zemin katında Ahmet D. ile dini nikahla birlikte yaşayan Emine Ajdorova’nın annesi, Gülistan Aidorova olduğu tespit edildi. Bunun üzerine Emine Ajdorova ile Ahmet D. gözaltına alındı.

    DAMADI, HABERİ OLMADIĞINI SÖYLEDİ

    Emniyetteki sorgularında şüphelilerden Emine Ajdorova, Ahmet D.’den ayrılmasını isteyen annesini çıkan tartışmada bıçaklayarak öldürdüğünü, Ahmet D.’nin ise olaydan haberinin olmadığını belirtti.

    KIZI TUTUKLANDI

    İşlemlerinin ardından dün akşam adliyeye sevk edilen şüphelilerden Emina Ajdorova tutuklanırken, Ahmet D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

    İzmir de annesini öldürüp bahçeye gömen Kazak kadın yakalandı #1

    İzmir de annesini öldürüp bahçeye gömen Kazak kadın yakalandı #2

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