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- İzmir'de annesinin eski eşini pompalı tüfekle öldürdü
İzmir'de annesinin eski eşini pompalı tüfekle öldürdü
- DHA
- 18.04.2021 - 18:45
- Güncelleme : 18.04.2021 - 18:56
İzmir'in Kemalpaşa ilçesine bağlı Armutlu Hürriyet Mahallesi'nde meydana gelen olayda iddiaya göre, Murat A. annesinin yaklaşık 1.5 yıl önce boşandığı eski eşi Mahmut Karşıcı'yı evlerinin önünde gördü.
Bunun üzerine sinirlenen Murat A., annesi hakkında çevrede olumsuz konuştuğunu ileri sürdüğü Karşıcı'ya, otomobilinden aldığı pompalı tüfekle peş peşe 4 el ateş etti.
ANNESİNİN ESKİ EŞİNİ GÖZÜNÜ KIRPMADAN ÖLDÜRDÜ
Karşıcı, kanlar içinde yere yığılırken, silah sesini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, vücudunun çeşitli yerlerine saçma isabet eden Karşıcı'nın yaşamını yitirdiğini belirledi. Jandarma, başka bir suçtan girdiği cezaevinden 3 ay önce çıktığı öğrenilen Murat A.'yı gözaltına aldı.
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Karşıcı'nın cesedi, jandarma ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Jandarma olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.
İzmir'de annesinin eski eşini pompalı tüfekle öldürdü VİDEO