İzmir'de annesiyle kardeşine şiddet uygulayan şahıs serbest bırakıldı

Annesini ve kardeşini darbettiği iddiasıyla gözaltına alınan şahıs serbest kalırken, mağdur kardeş ağabeyi tarafından ölümle tehdit edildiklerini söyledi.

İzmir'de yaşayan İ.D., bir süre önce babasından boşanıp, 3 kardeşiyle birlikte yaşayan annesi Sultan Kara'nın Çiğli ilçesindeki evine gitti

İ.D. burada iddiaya göre, babasıyla aralarında mal paylaşımı nedeniyle problem olan annesiyle tartışma yaşadı.

ANNESİYLE KARDEŞİNİ DARBETTİ

Anne Sultan Kara, tartışma sırasında ise oğlu tarafından darbedildi. Ertesi gün yeniden annesinin evine gelen İ.D., bu kez de kardeşi Cansel D.'yi dövdü.

GÖZALTINA ALINIP, SERBEST BIRAKILDI

Sesleri duyan komşuların ihbarı üzerine adrese gelen polis ekipleri, İ.D.'yi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheli iddiaya göre "Hepinizi öldüreceğim" diye bağırdı.

İ.D.'nin ifadesinde, "Kimseyi darbetmek için gitmedim. Maddi anlaşmazlıklar nedeniyle konuşmaya gittim ama beni tahrik ettiler." dediği öğrenildi. İ.D., daha sonra sevk edildiği adliyede serbest bırakıldı.

KARDEŞİ ŞİKAYETÇİ OLDU

Olaydan sonra hastaneden darp raporu alan Cansel D. ise ağabeyinin serbest kalmasının ardından kendilerini ölümle tehdit ettiği iddiasıyla bugün Çiğli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne gidip, şikayette bulundu.

"ÖLÜMLE TEHDİT EDİYOR"

Genç kız polisteki ifadesinde, olayın aile için mal paylaşımından kaynaklandığını belirtip, "Annemle babam boşandı. Ağabeyim sürekli olarak annemi ve beni tehdit ediyor. Çünkü, kendisi annemle babamın boşanmalarından sonra kendi üzerine olmayan malları istiyor. Bu yüzden anlaşmazlıklar çıkıyor. Serbest bırakılmasının ardından akrabalar ile haber gönderip, bizi öldüreceğini söyleyerek tehdit ediyor." dedi.

"AKRABALARIMIZ ONU DESTEKLİYOR, BİZE YARDIM EDİN"

Cansel D. sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda da "Akrabalarım, 'Erkektir yapar' kafasında olduğu için ona destek çıktılar. Bunun üzerine mahkemeden herhangi bir sonuç çıkmadı. Uzaklaştırma bile verilmedi. Sonrasında ağabeyim İ.D., akrabalarımızı arayıp bizi er ya da geç öldüreceğini söylüyor. Kimse hiçbir şey yapmıyor. Tam aksine akrabalarımız onu destekliyor. Benim gücüm yetmiyor. Gidebileceğimiz güvenli hiçbir yer yok. Lütfen sesimiz olun bize yardım edin." ifadelerini kullandı.