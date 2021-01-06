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    İzmir'de apartmanın dördüncü katından düşen kadın öldü

    2 çocuk annesi kadının balkondan nasıl düştüğü polis tarafından araştırılıyor.
    • AA
    • 06.01.2021 - 08:11
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    İzmir'de apartmanın dördüncü katından düşen kadın öldü

    İzmir'in Buca ilçesi Yaylacık Mahallesi 36 Sokak'ta oturduğu apartmanın 4. katındaki balkondan beton zemine düşen Selma E. (36) ağır yaralandı.

    HASTANEDE KURTARILAMADI

    Buca Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne kaldırılan 2 çocuk annesi Selma E, hastanede yaşamını yitirdi.

    NASIL DÜŞTÜĞÜ ARAŞTIRILIYOR

    Selma E'nin nasıl düştüğünün belirlenmesi için polis çalışma başlattı.

    İzmir de apartmanın dördüncü katından düşen kadın öldü #1

    İzmir de apartmanın dördüncü katından düşen kadın öldü #2

    İzmir de apartmanın dördüncü katından düşen kadın öldü #3

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