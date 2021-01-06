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- İzmir'de apartmanın dördüncü katından düşen kadın öldü
İzmir'de apartmanın dördüncü katından düşen kadın öldü
2 çocuk annesi kadının balkondan nasıl düştüğü polis tarafından araştırılıyor.
- AA
- 06.01.2021 - 08:11
İzmir'in Buca ilçesi Yaylacık Mahallesi 36 Sokak'ta oturduğu apartmanın 4. katındaki balkondan beton zemine düşen Selma E. (36) ağır yaralandı.
HASTANEDE KURTARILAMADI
Buca Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne kaldırılan 2 çocuk annesi Selma E, hastanede yaşamını yitirdi.
NASIL DÜŞTÜĞÜ ARAŞTIRILIYOR
Selma E'nin nasıl düştüğünün belirlenmesi için polis çalışma başlattı.