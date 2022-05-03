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    İzmir'de araç refüje çarptı: 2 ölü, 3 yaralı

    İzmir’de kontrolden çıkarak refüje çarpan araçta bulunan 2 kişi öldü 3 kişi ise ağır yaralandı.
    • 03.05.2022 - 01:26
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    İzmir'de araç refüje çarptı: 2 ölü, 3 yaralı

    Menemen ilçesine bağlı Yahşelli Mahallesi Kuzey Ege Otoyol üzerinde, Fırat Y. idaresindeki otomobil, Çiğli istikametinden Menemen istikametine giderken aşırı sürat nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkarak yolun ortasında bulunan refüje çarptı.

    2 kişi öldü, 3 kişi ise yaralandı

    Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde otomobil sürücüsü Fırat Y. ile Enes E.’nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken, kazada yaralanan S.D., T.B. ve Ö.A. ise ambulanslarla Menemen Devlet Hastanesine kaldırıldı.

    izmir'de araç refüje çarptı: 2 ölü, 3 yaralı - Video

    Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı

    İHA'nın haberine göre, Fırat Yasak ve Enes Erol'un cansız bedenleri savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazada yaralanan S.D., T.B. ve Ö.A.’nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

    Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    İzmir de araç refüje çarptı: 2 ölü, 3 yaralı #1

    İzmir de araç refüje çarptı: 2 ölü, 3 yaralı #2

    İzmir de araç refüje çarptı: 2 ölü, 3 yaralı #3

    İzmir de araç refüje çarptı: 2 ölü, 3 yaralı #4


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