İzmir’in Bayraklı ilçesinde, hafif ticari aracın çarptığı otomobil kontrolden çıkarak takla attı. 1 kişinin hafif şekilde yaralandığı kaza anı araç kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 10.30 sıralarında İzmir'in Bayraklı ilçesinde bulunan Anadolu Caddesi’nde meydana geldi.

Orta şeritte seyir halinde olan Ö.T. idaresindeki hafif ticari araç, sağ şeritte ilerleyen otomobile arkadan çarpmasıyla H.C. idaresindeki otomobil kontrolden çıkarak takla attı.

Aniden duran araca çarparak durabildi

Kazanın devamında ise başka bir hafif ticari araç sürücüsü M.Y. de kaza sonucu aniden duran araca çarparak durabildi.

O anlar araç kamerasına saniye saniye yansıdı.

İHA'nın aktardığına göre kazada, otomobildeki yolcu K.A. hafif şekilde yaralandı. Polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

İzmir'de aracın çarptığı otomobil takla attı VİDEO

