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    İzmir'de aracıyla sıkıştırdığı kadının ayağı kırıldı

    İzmir'de gaza basan sürücü, bir kadını iki aracın arasına sıkıştırarak yaraladı.
    • İHA
    • 08.09.2020 - 16:32
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    İzmir'de aracıyla sıkıştırdığı kadının ayağı kırıldı

    İzmir'in Çeşme terminalinde meydana gelen olayda, bir sürücü otomobiliyle terminalinden çıkmak için hareket etti.

    Bir anda gaza basan sürücü, bir yolcu ve otobüs firmasında çalışan iki kişinin üzerine geldi.

    KADINI SÜRÜKLEDİ

    Yolcu ve otobüs firmasının erkek çalışanı kazadan kıl payı kurtulurken, aynı firmanın kadın çalışanı araç tarafından sürüklenerek park halindeki başka bir aracın arasına sıkıştı.

    İzmir'de aracıyla sıkıştırdığı kadının ayağı kırıldı ViDEO

    İzmir de aracıyla sıkıştırdığı kadının ayağı kırıldı #1

    AYAĞI KIRILDI

    Kazada yaralanan kadın, Çeşme Alper Çizgenakat Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı kadının ayağının kırıldığı belirtildi.

    Sürücü ise polis tarafından gözaltına alındı. Kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

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