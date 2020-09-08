İzmir'de gaza basan sürücü, bir kadını iki aracın arasına sıkıştırarak yaraladı.

İzmir'in Çeşme terminalinde meydana gelen olayda, bir sürücü otomobiliyle terminalinden çıkmak için hareket etti.

Bir anda gaza basan sürücü, bir yolcu ve otobüs firmasında çalışan iki kişinin üzerine geldi.

KADINI SÜRÜKLEDİ

Yolcu ve otobüs firmasının erkek çalışanı kazadan kıl payı kurtulurken, aynı firmanın kadın çalışanı araç tarafından sürüklenerek park halindeki başka bir aracın arasına sıkıştı.

İzmir'de aracıyla sıkıştırdığı kadının ayağı kırıldı ViDEO

AYAĞI KIRILDI

Kazada yaralanan kadın, Çeşme Alper Çizgenakat Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı kadının ayağının kırıldığı belirtildi.

Sürücü ise polis tarafından gözaltına alındı. Kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.