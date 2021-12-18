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    İzmir’de, araçtaki uyuşturucu düzeneğini polis ortaya çıkardı

    Kurdukları düzenek ile aracın göğüslük olarak bilinen bölümünde uyuşturucu zulası bulunduran 3 şüpheli, gözaltına alındı.
    • DHA
    • 18.12.2021 - 11:22
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    İzmir’de, araçtaki uyuşturucu düzeneğini polis ortaya çıkardı

    İzmir’de, uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışmalar aralıksız sürüyor…

    İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Karabağlar ilçesinde uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine harekete geçti.

    Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen eve ve hafif ticari araca, dün eşzamanlı operasyon düzenlendi.

    Araçta yapılan aramada narkotik köpeği Rex, aracın torpido bölümüne tepki verdi. Bunun üzerine ekipler, bu bölümde yaptığı incelemede, mekanik bir sistemle açılan gizli bölmeyi tespit etti.

    GİZLİ BÖLME ORTAYA ÇIKARILDI

    Gizli bölme, uzun uğraşlar sonucu ortaya çıkarıldı. Şüphelilerin, aracın kontağını açtıktan sonra farları uzun konuma getirdikleri, ardından da şoförün sol alt tarafında döşemenin altında yer alan düğmeye bastıkları, bu işlemlerin ardından torpido bölümünün tamamen aşağı indiği ve göğüslük olarak bilinen bölgeye uyuşturucu zulası olarak kullandıkları ortaya çıktı.

    İzmir’de, araçtaki uyuşturucu düzeneğini polis ortaya çıkardı #1

    ELE GEÇİRİLENLER

    Gizli bölmede, 2 kilo 737 gram kokain, 1 hassas terazi, 1 tabanca ve 10 mermi ele geçirildi.

    3 GÖZALTI

    Olayla ilgili S.M. (42), C.A. (37) ve M.K. (42) gözaltına alındı. Şüpheliler, sorgulanmak üzere Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

    İzmir’de, araçtaki uyuşturucu düzeneğini polis ortaya çıkardı #2

    İzmir’de, araçtaki uyuşturucu düzeneğini polis ortaya çıkardı #3

    İzmir’de, araçtaki uyuşturucu düzeneğini polis ortaya çıkardı #4

    İzmir’de, araçtaki uyuşturucu düzeneğini polis ortaya çıkardı #5

    İzmir’de, araçtaki uyuşturucu düzeneğini polis ortaya çıkardı #6

    İzmir’de, araçtaki uyuşturucu düzeneğini polis ortaya çıkardı #7

    İzmir’de, araçtaki uyuşturucu düzeneğini polis ortaya çıkardı #8

    İzmir’de, araçtaki uyuşturucu düzeneğini polis ortaya çıkardı #9

    İzmir’de, araçtaki uyuşturucu düzeneğini polis ortaya çıkardı #10

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