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    İzmir'de aranan cinayet zanlısı yakalandı

    İzmir Çeşme'de birlikte çalıştığı öğrenilen bir grup arasında çıkan tartışmada silahla vurulan 1 kişi hayatını kaybetti. Polis, olayın ardından kayıplara karışan şüphelinin peşine düştü.
    • 26.06.2022 - 18:27
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    İzmir'de aranan cinayet zanlısı yakalandı

    22 Haziran saat 23.50 sıralarında İzmir'in Çeşme ilçesi İsmet İnönü Mahallesi 2051 Sokak’ta bulunan beyaz eşya tamir dükkanı önünde meydana gelen olayda, beyaz eşya dükkanında çalışan H.D., K.U., ve E.A., dükkanda buluştu.

    Burada çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından H.D., otomobiline binerek olay yerinden uzaklaştı. Kısa süre sonra aynı araçla adrese gelen H.D., yanında getirdiği tabancayla K.U. ve E.A.’ya tabancayla ateş etti.

    Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine adrese polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

    1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı

    İHA'nın haberine göre, sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde K.U.’nun yaşamını yitirdiği tespit edilirken, yaralı E.A. ise ambulansa Çeşme Alper Çizgenakat Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

    Denize atılan suç aletini dalgıçlar çıkardı

    Öte yandan, olayın ardından otomobili ile suç aletlerini denize atan katil zanlısı H.D., polis ekiplerince saklandığı evde yakalandı.

    Olayda kullanılan suç aletlerini ise dalgıç polisleri tarafında pırlanta plajında bulundu. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiği öğrenildi.

    İzmir de aranan cinayet zanlısı yakalandı #1


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