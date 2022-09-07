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    İzmir'de arazi nedeniyle tartıştığı bacanağını öldüren şüpheli tutuklandı

    Arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışmada bacanağı Ali Balcı'yı av tüfeği ile öldüren H.T., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
    • 07.09.2022 - 21:48
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    İzmir'de arazi nedeniyle tartıştığı bacanağını öldüren şüpheli tutuklandı

    İzmir'in Aliağa ilçesine bağlı Karakuzu Mahallesi'ndeki Değirmanbaşı mevkisinde H.T. ile Ali Balcı arasında, arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı.

    Tartışmanın büyümesi üzenine H.T., yanında bulunan av tüfeğiyle bacanağı Ali Balcı'ya ateş açtı.

    Ali Balcı, kanlar içerisinde kalırken çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

    Ali Balcı olay yerinde ölmüş

    Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde 2 çocuk babası Balcı’nın, olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

    Balcı’nın cenazesi, savcı ve jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

    Şüpheli Balcı'yı vurduktan sonra çay içmiş

    Jandarma ekipleri, şüpheli H.T.'yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. H.T.’nin Ali Balcı’yı vurduktan sonra kahvehaneye giderek soğukkanlı bir şekilde bacanağını vurduğunu ve birisinin gidip ona bakmasını isteyerek çay içtiği öğrenildi.

    Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeyi sevk edilen H.T., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Ali Balcı'nın cenezesi toprağa verildi

    DHA'nın haberine göre; öte yandan 2 çocuk babası Balcı’nın cenazesi, bugün Karakuzu Mahallesi mezarlığında toprağa verildi.

    İzmir de arazi nedeniyle tartıştığı bacanağını öldüren şüpheli tutuklandı #1


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