İzmir'de arkadaşını bıçaklayan zanlının ifadesi

Tartıştığı arkadaşını bıçaklayarak öldüren katil zanlısının ifadesinde, "Aynı kıza aşık olmuştuk, aramızda kavga çıktı. Kendimi kaybettim" dediği öğrenildi.

Dün saat 02.30 sıralarında İzmir’in Buca ilçesi Mustafa Kemal Mahallesi 694/7 Sokak'taki Demokrasi Parkı'nda, Deniz Ö. (25) ile arkadaşı Salih Can Çetin (22) arasında alkol aldıkları sırada tartışma çıktı.

Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Deniz Ö., yanındaki bıçakla Çetin'i göğsünden yaraladı.

Çetin kanlar içinde yığılırken, Deniz Ö. kaçtı.

KURTARILAMADI

İhbar üzerine, bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesini yaptığı Çetin, Buca Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne kaldırıldı. Çetin, burada doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

Çetin'in cansız bedeni, savcının incelemesi sonrası İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

“AYNI KIZA AŞIK OLDUK”

Polis, parkta inceleme yaparken, Buca Emniyeti Müdürlüğü ekipleri kısa sürede Deniz Ö.'yü yakaladı.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen Deniz Ö., emniyete getirildi. Deniz Ö.'nün ifadesinde suçunu itiraf ederek, "Aynı kıza aşık olmuştuk, aramızda bu nedenle kavga çıktı. Kendimi kaybettim. Olay bu şekilde gerçekleşti, çok pişmanım." dediği öğrenildi.